Российский доброволец рассказал о разборе завалов в Турции после землетрясения Фото: REUTERS

На помощь Турции после серии сильнейших землетрясений бросились спасатели десятков стран, в том числе и из России. Кроме МЧС, разбирать завалы туда отправились спасатели-добровольцы из петербургского отряда "Экстремум". Один из них, Владимир Александров, рассказал о том, как проходила работа на завалах.

- Спасатель - это не моя профессия, это хобби. ... В тот же день, как произошло землетрясение, с утра, мы получили оповещение по нашей системе. Руководство определило состав, мы подали списки на билеты, на следующий день улетели, - рассказывает мужчина в беседе с изданием Lenta.ru.

По его словам, российскими добровольцами руководил турецкий аналог МЧС: указывали зоны поиска, обозначали масштаб работы. Кроме того, искать выживших под грудами рухнувших зданий помогали кинологи с собаками.

- Есть разные типы складывания домов, на основании этого мы делали гипотезы, прорубали отверстия в бетонных плитах, запускали камеры, собак, - поделился Владимир.

Тем временем "Известия" напоминают, что общее число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 39,6 тысячи человек. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли еще 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции вблизи границы с Сирией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поисково-спасательная операция в стране будет идти до тех пор, пока из-под завалов не извлекут последнего выжившего.

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