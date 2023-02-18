Фитнес-эксперт Шакула посоветовал больше ходить и не пропускать завтраки для похудения без тренировок Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фитнес-эксперт Эдуард Шакула объяснил, как можно похудеть без многочасовых тренировок в зале.

По его словам, прежде всего стоит начать гулять на свежем воздухе и в целом стараться больше двигаться. Об этом пишет СЭ.

- Ходьба - самое простое и полезное упражнение. Ежедневные прогулки помогают снизить артериальное давление, ускоряют обмен веществ, способствуют укреплению иммунитета и улучшают сон, - пояснил специалист.

Также специалист посоветовал тем, кто стремится скинуть пару лишних кг, добавить в свой рацион белковой пищей, фрукты и овоща, и постараться не пропускать завтраки.

- Утренний прием пищи, состоящий из продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки, вызовет у вас чувство насыщения и уменьшит чувство голода в течение дня, - уточнил фитнес-эксперт.

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