Российское подразделение «Эспаньола» тестирует радиоэлектронные методы борьбы с БПЛА под Угледаром Фото: Александр КОЦ

Подразделение «Эспаньола», состоящее преимущественно из футбольных фанатов из России, проводит полевые тесты нового изобретения из Санкт-Петербурга под Угледаром, которое может сделать бесполезными все беспилотники в радиусе пяти километров. Об этом сообщает издание РИА Новости, со ссылкой на командира подразделения с позывным «Испанец».

Суть изобретения заключается в радиоэлектронном подавлении каналов телеметрии и связи. Так как ВСУ активно используют беспилотники любого рода как для разведки, так и для атаки, то подобное новшество может сильно повлиять на ход сражений. Так, по словам командира «Эспаньолы», устройство подавляет не только маленькие, но и более крупные БПЛА на расстоянии в 5 километров.

Получить такое чудо техники подразделению помогли связи среди футбольных фанатов - они активно поддерживают «Эспаньолу», обеспечивают её приток новых бойцов, а также помогают подобным образом, ведь среди разработчиков изобретения нашлись и фанаты, которые передали бойцам экземпляры комплекса «Питон» для тестирования в бою. Бойцы проверяют их в деле, дают обратную связь, а разработчики доделывают систему на основании полученных данных.

«Испанец» планирует снабдить «Питонами» сперва свой взвод, а затем, после проведённых тестов, распространить его на как можно большее число дружественных коллективов.

Ранее KP.RU сообщал о том, что ВСУ уже неоднократно атаковали беспилотниками приграничные регионы России. Например, 11 февраля с их помощью было совершено нападение на инфраструктурный объект в Белгородской области.

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