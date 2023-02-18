Психолог назвала эффективные способы успокоиться за пять минут Фото: Евгения ГУСЕВА

Психолог и инструктор по медитации Валентина Пулло рассказала россиянам про эффективные способы успокоиться в стрессовой ситуации за пять минут.

По ее словам чтобы не впасть в панику и быстро успокоиться стоит заменить негативные мысли делами, а также сделать растяжку или обеспечить себе контакт с водой. Об этом пишет Газета.Ru.

Один из простых способов избавиться от тревоги – следить за дыханием, ведь когда человек начинает беспокоиться, то оно сбивается, объясняет Пулло.

- Берите паузу во время вдоха и выдоха, задерживая дыхание примерно на 10 секунд. Вдыхать нужно медленно через нос, а выдыхать через рот, - рассказывает эксперт.

Психолог также советует попытаться заменить негативные мысли на какие-либо дела. Например, можно попробовать заняться йогой или начать рисовать. Самое главное в этом способе - переключить свое внимание.

- Еще один способ – раствориться. Можно просто сесть, например, на стул и расслабляясь. Важно концентрироваться на ощущениях внутри себя, некоторым удается почувствовать тепло в теле или услышать стук своего сердца, - заявляет специалист.

Ранее Life.ru писал, что улучшить эмоциональное состояние можно, написав послание кому-то из знакомых, выплёскивая на бумагу всё накипевшее. Конечно, передавать его адресату не стоит. Зато во время процесса не нужно подбирать правильные слова - такая практика помогает избавиться от стресса, считают психологи.

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