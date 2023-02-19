Балицкий: российские войска контролируют более 62% Запорожской области Фото: REUTERS

Порядка 62,5% Запорожской области в настоящее время находятся под контролем российских войск, об этом сообщил журналистам врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

«В настоящий момент 62,5% области находятся под контролем российских войск», - сказал глава региона.

Балицкий отметил, что обстановку можно характеризовать как «затишье».

Глава региона отметил важность областного центра, который еще предстоит освободить: «в нем находится огромное количество структур, которые нам очень нужны - детская больница, онкоцентры, узловые станции железной дороги, все ресурсы, связанные с верификацией людей».

Как писал сайт KP.RU, 25 января 2023 года Балицкий сообщил, что ВСУ расположили группировку в размере до 40 тысяч бойцов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Он добавил, что ВСУ концентрируют свои силы возле подконтрольного Киеву города Запорожья и готовятся к контрнаступлению.

Евгений Балицкий отметил, что в Запорожской области в состав батальона имени Судоплатова вошли добровольцы из Швеции.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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