Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс».
«Конечно. Он («Кинжал» - прим.) на поток встал уже давно», - сказал Чемезов.
Он подчеркнул, что «первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем».
Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые была продемонстрирована мощь и точность российского гиперзвукового оружия на конкретном военном объекте.
Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».
Немецкое издание «Дойче Велле» опубликовало сообщение о том, что «Россия впервые применила на Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и уничтожила крупный подземный склад боеприпасов украинских войск».
Напомним, ранее в 2018 году эта газета заявляла, что презентация президентом России Владимиром Путиным нового оружия была «наполовину шоу», и со ссылкой на экспертов из Германии утверждала, что «Кинжалы» - это миф.
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