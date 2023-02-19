Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс».

«Конечно. Он («Кинжал» - прим.) на поток встал уже давно», - сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что «первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем».

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые была продемонстрирована мощь и точность российского гиперзвукового оружия на конкретном военном объекте.

Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».

Немецкое издание «Дойче Велле» опубликовало сообщение о том, что «Россия впервые применила на Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и уничтожила крупный подземный склад боеприпасов украинских войск».

Напомним, ранее в 2018 году эта газета заявляла, что презентация президентом России Владимиром Путиным нового оружия была «наполовину шоу», и со ссылкой на экспертов из Германии утверждала, что «Кинжалы» - это миф.

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