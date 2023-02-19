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НовостиПолитика18 февраля 2023 21:40

Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Производство ракет «Кинжал» давно встало на поток
Сергей ГАПЧУК
Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Ростех увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракет «Кинжал»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госкорпорация «Ростех» наращивает объемы серийного производства новейших гиперзвуковых ракет «Кинжал», об этом сообщил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов в эфире передачи «Военная приемка» на телеканале «Звезда плюс».

«Конечно. Он («Кинжал» - прим.) на поток встал уже давно», - сказал Чемезов.

Он подчеркнул, что «первоначально не требовалось такое количество, как сейчас, поэтому мы сейчас увеличиваем».

Как писал сайт KP.RU, 20 марта 2022 года в Ивано-Франковской области на Украине впервые была продемонстрирована мощь и точность российского гиперзвукового оружия на конкретном военном объекте.

Большой подземный склад боеприпасов под серьезными бетонными перекрытиями и на приличной глубине был уничтожен ударом гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал».

Немецкое издание «Дойче Велле» опубликовало сообщение о том, что «Россия впервые применила на Украине гиперзвуковые аэробаллистические ракеты и уничтожила крупный подземный склад боеприпасов украинских войск».

Напомним, ранее в 2018 году эта газета заявляла, что презентация президентом России Владимиром Путиным нового оружия была «наполовину шоу», и со ссылкой на экспертов из Германии утверждала, что «Кинжалы» - это миф.

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