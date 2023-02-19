Полковник США Макгрегор: бойцы ВСУ массово покидают позиции на передовой Фото: Александр КОЦ

Бойцы ВСУ массово покидают свои позиции на передовой, из-за чего подвергаются казням и пыткам со стороны СБУ, об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на платформе YouTube.

«У них большое количество дезертиров. Многие из них очень молоды», - заявил офицер.

По его словам, «…СБУ вылавливает их и отправляет обратно на фронт. Часть из них подвергается демонстративным пыткам и казням».

Как писал сайт KP.RU, 13 февраля 2023 года Макгрегор рассказывал о том, какая судьба ожидает 30 тысяч иностранных наёмников, находящихся на территории Украины.

По его словам, в скором времени мир увидит масштабную «чистку» Украины от иностранных наёмников, и воспрепятствовать этому не сможет никакое количество оружия, которое могли бы поставить в зону боевых действий страны Запада.

Офицер отметил, что 30 тысяч иностранных наёмников, находящихся на территории Украины, не изменят ситуацию, и вскоре все они будут убиты.

Ранее экс-советник подчеркивал, что ВСУ потеряли южное направление фронта, и российская армия продолжает продвигаться вперёд, благодаря современной тактике ведения боевых действий.

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