МИД Франции выразил благодарность России за спасение путешественника в океане Фото: стоп-кадр видео МО РФ

МИД Франции поблагодарили за его спасение российскую сторону, об этом заявил руководитель пресс-службы Посольства России в Париже Александр Макогонов в эфире телеканала «Россия-1».

«В адрес посольства пришло электронное письмо от родителей спасённого француза, где они выразили благодарность», - сообщил дипломат.

Макогонов отметил, что «...в наш адрес также была направлена благодарность со стороны МИД Франции за взаимодействие».

Как писал сайт KP.RU, также родители гражданина Франции Луки Монтея написали в Минобороны России благодарственное письмо, где просили поощрить экипаж танкера «Кама» Северного флота.

Напомним, 31 января 2023 года Минобороны России сообщало, что отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане.