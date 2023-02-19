Макрон заявил, что Франция никогда не выступала за «разгром» России Фото: REUTERS

Французский президент Эмманюэль Макрон заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche, что Франция никогда не выступала и не станет выступать за разгром России.

«Я не думаю, как некоторые, что надо добиться полного разгрома России, атаковать ее на собственной территории», - сказал Макрон.

Он пояснил, что «им хотелось бы в первую очередь разгромить Россию. Но это никогда не было и никогда не будет позицией Франции».

Президент уточнил, он против затягивания противостояния, указав на угрозу «бесконечного конфликта, где главными проигравшими окажутся европейцы».

Как писал сайт KP.RU, 18 февраля 2023 года читатели издания Le Figaro раскритиковали слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что конфликт с Россией будет долгим.

Людей возмутило то, что президент в своих размышлениях не подумал о людях — матерях украинцев, а также о собственном народе, который участвовать в военных действиях не хочет.

Многие пользователи отметили, что долгий конфликт приведет к разрушению Украины. При этом французы уверены, что их страна не готова к такому развитию событий.

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