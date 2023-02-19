Politico: главком сил НАТО в Европе считает, что F-16 якобы «могут помочь Украине» Фото: REUTERS

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

Источники издания отметили, что у Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть в конфликте. Главком ответил на этот вопрос утвердительно.

Как уточнили собеседники, «Каволи заявил, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров. Кроме того, он выступил за поставку на Украину дронов».

Как писал сайт KP.RU, 30 января 2023 года Джо Байден заявил. что США не намерены передавать Украине истребители F-16.

«Нет», - ответил Байден на вопрос журналиста о том, будет ли производиться поставка истребителей F-16 на Украину.

Ранее Мария Захарова заявила, что американское и другое западное оружие на Украине, также обслуживающий его иностранный военный персонал являются законными целями для ударов российских вооруженных сил.

Она пояснила, что если на Западе делают вид, что им об этом не известно, это их проблема.

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