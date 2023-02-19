Al-Mayadeen: Пять человек погибли в результате израильской атаки на Дамаск Фото: REUTERS

Пять человек погибли в результате израильской атаки на сирийскую столицу Дамаск, об этом сообщил телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на минздрав страны.

«Пять граждан погибли в результате израильской агрессии», - сказал источник телеканала.

Собеседник добавил, что есть пострадавшие, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Как писал сайт KP.RU, ночью, 19 февраля, ВВС Израиля подвергли ракетному обстрелу окрестности Дамаска.

Атака израильских ВВС на окрестности Дамаска привела к жертвам среди мирного населения», - сообщил телеканал Al Ekhbariya.

«Сведения о погибших и пострадавших поступили из квартала Кфар-Суса», - сказал полицейский.

Офицер отметил, что «туда направились пожарные команды и кареты скорой помощи».

Кроме того, военная база американских сил на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу.

Уточнялось, что не менее трех ракет разорвались около взлетно-посадочной полосы на территории базы, находящейся рядом с нефтяными месторождениями Конико и Аль-Омар.