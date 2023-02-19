Украинские беженцы пожаловались на «отсталость» Канады Фото: REUTERS

Более ста тысяч украинцев прибыли в Канаду по программе для беженцев, при этом для некоторых приезд в страну обернулся разочарованием, о чем они рассказывают в соцсетях, об этом написало украинское издание.

Один из беженцев предупредил, что «даже не думайте приезжать, если вы не знаете языка. У вас семья, ребенок, жена, которая не планирует работать».

«Мы все выросли на фильмах, где Америка и Канада показаны как процветающие страны, все такое новомодное и нафаршированное. И когда я ехала сюда, думала, что столкнусь с технологиями, а будто попала на десять лет назад», - пожаловалась Алина Ивенко на «отсталость» Канады.

Также переселенцы рассказывали о высоких налогах, «медленной банковской системе», о проблемах с канадской медициной - «будто я попала назад в 90-е и так повсюду».

Кроме того, украинцам советовали приезжать в Канаду только с запасом денег, «пять-десять тысяч долларов на человека».

Как писал сайт KP.RU, 10 декабря 2022 года издания Liverpool Echo заявляло, что в Британии растет число бездомных украинских беженцев.

Журналист называл в качестве причин того, что украинцы лишаются жилья, личные конфликты с британцами, у которых они живут, и несоблюдение надлежащих домашних правил. Помимо этого, отмечалась усталость британцев от долгого пребывания чужих людей в их домах.

Ранее британцы рассказывали, почему испытывают чувство стыда из-за украинцев.

Сообщалось, что в Польше украинская беженка напала с ножом на сотрудницу банка.

23 января 2023 года The Guardian также рассказывало, что в Великобритании многие украинские беженцы становятся бездомными, поскольку после окончания программы спонсорства им приходится жить в ужасных условиях.

Ранее министр по делам беженцев Соединенного Королевства признал неготовность страны к притоку украинцев.