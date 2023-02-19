Пользователи Twitter раскритиковали главу МИД ФРГ Бербок за слова о повороте Москвы на «360 градусов» Фото: REUTERS

Пользователи Twitter из Германии раскритиковали главу МИД Анналену Бербок за высказывание про поворот Москвы на «360 градусов».

Ранее Бербок сказала, что «если Путин не развернет свою политику на 360 градусов, то возможности обеспечить безопасность Украины на долгосрочной основе, при его правлении, нет».

Tevsa заявил, что «все делают ошибки. Но с той частотой, с которой это делает Анналена, я вижу проблему. Создается впечатление, что дама просто слишком глупа для своей работы».

CandleInTheWi14 подчеркнул, что «я постепенно перестаю находить это забавным. Глупость не только крайне опасна, это еще и насмешка над гражданами».

Пользователь anne_sc13 отметила, что «тогда Путин, согласно заявлению Бербок, на правильном пути. Про ее безграничную глупость теперь ходят легенды».

Кроме того, комментаторы задавались вопросом, «как долго еще эта женщина может позорить нашу страну?», указывалось, что «тест IQ для политиков давно назрел».

«Удивительно, что эта дама всегда находит дорогу домой вечером», - подытожил с иронией Nixwisser2.

Как писал сайт KP.RU, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял слова Бербок о том, что Владимиру Путину нужно повернуть политический курс на 360 градусов.

Он отметил, что Россия придерживается своей позиции, а значит «геометрические» условия немецкого министра будут выполнены.

«Очень забавно, что такие невежественные люди управляют Европой. ...Не сомневайтесь, знаток геометрии, так оно и будет. Мы придерживаемся своей позиции», — написал Медведев в соцсети.

Ранее пользователи Twitter неоднократно давали оценку словам министра иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Так, она обвиняла президента России Владимира Путина в желании «сломить украинцев» и обещала выделить Киеву еще 50 млн долларов, за что подверглась жесткой критике.

Бербок, в частности, обвинили в лицемерии. Пользователи обратили внимание, что министр дополнительным финансированием только разжигает конфликт, вместо того, чтобы призывать стороны к переговорам.

Другие комментаторы, обвиняя Бербок в том, что она «отправляет в топку» бюджет Германии, больше думая о Путине, чем о гражданах своей страны.

Кроме того, в соцсети была дана негативная оценка публикации Бербок, где она заявила, что Владимир Путин якобы использует холод в качестве оружия против Украины.

При этом комментаторы высмеяли абсурдность этого утверждения и обвинили Бербок в лицемерии и нежелании прекратить конфликт мирным способом.