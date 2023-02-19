Блинкен: США беспокоит возможная «летальная» помощь России со стороны КНР Фото: REUTERS

США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине, об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу NBC.

«Мы очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает оказание «летальной» поддержки России», - сказал Блинкен.

Он уточнил, что «я дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений».

Как писал сайт KP.RU, 21 января 2023 года Блинкен заявлял, что Вашингтон и Пекин смогли несколько снизить накал в двусторонних отношениях.

«Можно почувствовать, что температура несколько снизилась до определенного градуса», - сказал госсекретарь.

Ранее МИД КНР потребовал от Вашингтона объяснить разграбление сирийской нефти, а также прекратить попирать международное право.

В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «в трагических обстоятельствах нехватки нефти» зимние условия могут стать для сирийцев еще холоднее.