РИА Новости: Бойцы ВСУ боятся принимать продукты от жителей Черниговской области Фото: REUTERS

На Украине в Черниговской области бойцам ВСУ командование запретило принимать продукты и воду от местных жителей, об этом сообщил РИА Новости со ссылкой на источник.

«В первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области выявили симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации», - рассказал источник в ВСУ.

Собеседник пояснил, что «в этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей».

Как писал сайт DONETSK.KP.RU, ранее представитель Управления Народной милиции ДНР сообщал, что в одном из националистических батальонов ВСУ в Донбассе было госпитализировано четыре боевика с одним диагнозом – отравление продуктами питания.

Указывалось, что в подразделениях карателей на Горловском направлении отмечено резкое увеличение кишечных заболеваний военнослужащих, связанных с низким качеством продуктов питания, поставляемых в подразделения.

Оказалось, что волонтеры отправили боевикам ВСУ на передовую продукты, у которых уже закончился срок годности.