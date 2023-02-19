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НовостиПолитика19 февраля 2023 2:16

Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае помощи России в СВО на Украине

Также США предостерегли Китай и от поддержки России в обходе санкций
Сергей ГАПЧУК
Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае помощи России в СВО на Украине

Блинкен пригрозил Ван И последствиями в случае помощи России в СВО на Украине

Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И о последствиях, если КНР окажет материальную помощь РФ в специальной военной операции на Украине, об этот сообщил госдепартамент.

«Госсекретарь предупредил о последствиях, если Китай окажет материальную помощь России (в специальной военной операции на Украине - прим.) или поддержку в системном обходе санкций», - говорится в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Блинкен сообщил, что США очень обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность оказания России «летальной» военной помощи в ее действиях на Украине.

Он уточнил, что «дал понять, что это будет иметь серьезные последствия для наших отношений».

21 января 2023 года Блинкен заявлял, что Вашингтон и Пекин смогли несколько снизить накал в двусторонних отношениях.

Ранее МИД КНР требовал от Вашингтона объяснить разграбление сирийской нефти, а также прекратить попирать международное право.