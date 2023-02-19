ЦТАК: сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Пхеньяна никогда не будут нацелены на Южную Корею Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи», - заявила Ким Ё Чжон.

Она указала, что США стоит прекратить обманывать мир «болтовней» о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу.

Ким Ё Чжон предложила Сеулу «не совать нос куда не надо», выдавая это за смелость, а подумать о последствиях.

Как писал сайт KP.RU, 12 июня 2022 года высший руководитель КНДР Ким Чен Ын направил российскому лидеру Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой заявил о безоговорочной поддержке РФ.

2 января 2023 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью осмотрел склад с ракетами KN-23, которые способны нести ядерные заряды.

На кадрах Центрального государственного телевидения показано, как лидер КНДР вместе с дочерью посещает несколько больших ангаров, в которых размещены ракеты и тяжелая колесная военная техника.

1 января 2023 года Ким Чен Ын заявил, что США пытаются создать «азиатскую версию НАТО», расширяя военное сотрудничество с Японией и Южной Кореей. Он уверен, что действия американцев связаны с желанием усилить давление на Пхеньян.