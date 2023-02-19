В ЛНР российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ из «Солнцепека» Фото: кадр из видео

В ЛНР российские военные уничтожили опорный пункт ВСУ из тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на военнослужащего.

«Отработали по опорному пункту противника, расход два НУРСа (неуправляемый реактивный снаряд - прим.)», - рассказал собеседник агентства.

Военный подчеркнул, что «расход боеприпасов - небольшой, в работе приходится соблюдать ювелирную точность, так как рядом с позициями противника находятся позиции российских десантников».

Как писал сайт KP.RU, 24 января 2023 года Минобороны России продемонстрировало видео, как российский танк уничтожает танк ВСУ при огневой поддержке боевой машины «Терминатор».

18 февраля 2023 года сообщалось, что в городе Хмельницкий на западе Украины в результате попадания ракеты был уничтожен военный объект.

По имеющимся данным, поражение военного объекта привело к большому пожару, который потушили только спустя два часа.

Отмечалось, что пострадали два человека: мужчина получил осколочное ранение, а находившаяся в помещении пораженного объекта женщина обратилась к медикам с легкими ранениями.