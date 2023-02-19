В США заявили о «жестокой иронии», с которой столкнется Украина на пути в НАТО

Bloomberg: Украина не будет членом НАТО в обозримом будущем Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киев не в состоянии в обозримом будущем стать членом Североатлантического альянса, а обещания западных стран по этому поводу будут лишь «жестокой иронией». Об этом пишет американский обозреватель Хал Брэндс в своей статье для Bloomberg.

Журналист заявил, что украинский конфликт и неразрешенные территориальные споры являются главным препятствием для членства Киева в альянсе, указав на то, что Соединенным Штатам придется искать иные форматы союза с Украиной.

«Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным», - сказано в статье.

По его словам, Киев, вероятнее, «останется экономическим подопечным» западных стран, а Вашингтон и его союзники «в обозримом будущем» станут финансировать оборону Украины. «Окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной», - отметил он.

Ранее сайт KP.RU подробно разбирался примет ли Североатлантический альянс Украину в свои ряды.