ВСУ выпустили 40 ракет по центру Донецка за две минуты

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка, выпустив за две минуты 40 ракет. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины. 15:10 – н.п. Ласточкино – Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 – н.п. Ласточкино – Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», – говорится в Telegram-канале представительства.

В свою очередь «КП-Донецк» сообщает, что ракеты ВСУ попали по торговым рядам «Крытого рынка» и автостанции.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 февраля, территория Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, в результате было повреждено здание детского сада. За два до этого в Ленинском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была ранена пожилая женщина.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

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