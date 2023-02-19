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НовостиПолитика19 февраля 2023 13:23

ВСУ выпустили 40 ракет по центру Донецка за две минуты

Украинские войска вели обстрел из реактивной системы залпового огня
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины нанесли массированный артиллерийский удар по центру Донецка, выпустив за две минуты 40 ракет. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

«Зафиксирован обстрел со стороны Вооруженных формирований Украины. 15:10 – н.п. Ласточкино – Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 – н.п. Ласточкино – Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО», – говорится в Telegram-канале представительства.

В свою очередь «КП-Донецк» сообщает, что ракеты ВСУ попали по торговым рядам «Крытого рынка» и автостанции.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 февраля, территория Донецка четыре раза подверглась обстрелам со стороны ВСУ, в результате было повреждено здание детского сада. За два до этого в Ленинском районе Донецка в результате обстрела ВСУ была ранена пожилая женщина.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

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