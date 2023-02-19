В Гидрометцентре пообещали россиянам раннюю бесснежную весну Фото: Иван ВИСЛОВ

До окончания зиму остается чуть больше одной недели и синоптики начинают озвучивать первые прогнозы на предстоящую весну.

Март будет близок к климатическим нормам, а в некоторых регионах даже превысит обычные значения. В Москве ночами ожидается до – 5 градусов, а днем - до плюс 6 градусов.

В других центральных регионах страны столбики термометров опустятся до – 10…-15 мороза – но это единичные случаи. А днем будет до 3 тепла.

Только к 20 марта стоит ждать окончательного прекращения морозов в ночные часы.

В 2023 году март будет самым сухим месяцем в году, в центральных областях выпадет не более 34 мм осадков.

- В южных регионах холоднее чем обычно, хотя на черноморском побережье будет фиксироваться до + 18 градусов, - сказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Самыми холодными точками в марте станут Якутия (там по ночам температура может опускаться до минус 45) и Таймыр (там может быть до минус 40).

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погоде в столице в начале предстоящей рабочей недели. Он предупредил о росте атмосферного давления.

В центральные области европейской части России с 21 по 24 февраля вернутся холода. При этом 21 февраля морозы усилятся, температура воздуха составит –5…–10 градусов днем и до –16 ночью, пишет газета "Известия".