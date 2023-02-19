ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по скоплениям боевиков в Авдеевке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ВКС России нанесли серию ударов по скоплениям украинских боевиков в Авдеевке, об этом сообщило РИА Новости.

Агентство уточнило, что при нанесении ударов по пунктам временной дислокации ВСУ военные использовали авиабомбы ФАБ-500.

Как писал сайт KP.RU, 19 февраля 2023 года Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России поразили пункт дислокации 383 полка беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Хмельницкой области.

«Высокоточными ракетами большой дальности поражен пункт дислокации 383 БПЛА ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», – заявили в ведомстве.

Кроме того, российские средства ПВО за сутки уничтожили шесть украинских беспилотников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в районе Херсона.