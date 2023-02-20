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НовостиПолитика19 февраля 2023 21:46

Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой

По его словам, Артемовск небольшой город, чтобы защищать его до последнего солдата
Сергей ГАПЧУК
Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой

Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой

Фото: REUTERS

ВСУ не собираются защищать Артемовск (старое название - Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - сказал Зеленский.

Он заметил, что «нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно».

По его словам, «мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Зеленский утверждал, что Киев не будет сдавать Артемовск.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.

В этот же день советник главы офиса украинского президента Подоляк отказался озвучить потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

14 февраля 2023 года военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказывал, что с падением Бахмута у врага на Донбассе останется последний оборонительный узел, так называемая «Славянско-Краматорская агломерация».

Он отмечал, что Соледар пал, взятие Бахмута продолжается.