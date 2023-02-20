Зеленский заявил, что ВСУ не будут удерживать Артемовск любой ценой Фото: REUTERS

ВСУ не собираются защищать Артемовск (старое название - Бахмут) любой ценой и до последнего солдата, об этом заявил Владимир Зеленский в интервью итальянской газете.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие… в Донбассе», - сказал Зеленский.

Он заметил, что «нам важно его отстоять, но не любой ценой и чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно».

По его словам, «мы сопротивляемся, а тем временем готовим следующее контрнаступление».

Как писал сайт KP.RU, 3 февраля 2023 года Зеленский утверждал, что Киев не будет сдавать Артемовск.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.

В этот же день советник главы офиса украинского президента Подоляк отказался озвучить потери ВСУ в Артемовске, но заявил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание этого города.

14 февраля 2023 года военкор KP.RU Дмитрий Стешин рассказывал, что с падением Бахмута у врага на Донбассе останется последний оборонительный узел, так называемая «Славянско-Краматорская агломерация».

Он отмечал, что Соледар пал, взятие Бахмута продолжается.