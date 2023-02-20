Экс-премьер Украины: В стране есть здоровые политические силы, способные возглавить новое правительство Фото: Иван Макеев

После окончания спецоперации на Украине должно быть создано техническое правительство, которое подготовит условия для выборов и прихода к власти конструктивных сил, об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире телеканала «Соловьев Live».

«На Украине есть здоровые политические силы, способные возглавить новое правительство», - сказал Азаров.

Политик уточнил, что «да, они сейчас разрушены, …они загнаны в подполье, частично ликвидированы, …но они есть».

По его мнению, главным условием восстановления Украины создание правительства, которое перестанет обслуживать интересы Запада.

Азаров добавил, что «за два-три года должна быть проведена денацификация страны».

«Все люди, виновные в государственных переворотах, в преступлениях и репрессиях против своего народа, должны быть осуждены и устранены из политической жизни», - пояснил экс-премьер.

Как писал сайт KP.RU, 27 марта 2022 года Николай Азаров рассказал, что киевские власти в последние годы последовательно исполняли план спецслужб Запада по переселению националистически настроенных жителей Западной Украины в русскоязычные регионы страны.

Он отмечал, что таким способом Киев и Запад стремились ослабить пророссийские настроения в юго-восточной части страны.

Он также добавил, что размещение боевых позиций националистических формирований в жилых зданиях в Мариуполе демонстрирует, что радикалы считают этот город чужим для себя.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине.

Президент Владимир Путин заявил, что ее целью является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.

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