Глава DIW Фратчер: Германия из-за конфликта на Украине потеряла 100 миллиардов евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Германия вследствие конфликта на Украине и связанного с ней роста затрат на электроэнергию в Европе потеряла в прошлом году 100 миллиардов евро, об этом заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.

«Конфликт на Украине и связанный с ней резкий рост затрат на электроэнергию обошлись Германии в 2022 году почти в 2,5 процента, или 100 миллиардов евро производительности экономики», - заявил Фрацшер в интервью газете Rheinische Post.

По словам эксперта, эти издержки продолжат расти в ближайшие годы.

Фрацшер подчеркнул, что Германия особенно пострадала от кризиса, «потому что она больше зависела от российской энергетики, а также имеет высокую долю энергоемкой промышленности и чрезвычайно зависит от экспорта и глобальных цепочек поставок».

Как писал сайт KP.RU, 12 ноября 2022 года издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщало, что в Германии темпы инфляции достигли своего наивысшего значения за последние несколько десятков лет.

«Главная причина высокой инфляции — это невероятное повышение стоимости энергопродуктов. Они подорожали на 43%. Особенно сильно увеличилась стоимость бытовой энергии. Цены на природный газ подскочили на 109,8%, а на теплоснабжение от ТЭЦ — на 35,6%», - уточняла газета.

Также существенно подорожали продукты питания на 20,3% в сравнении с октябрем 2021 года.

17 января 2023 года Федеральное статистическое бюро «Destatis» отмечало, что инфляция в ФРГ замедлилась до 8,6%, согласно окончательной оценке по итогам 2022 года.

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