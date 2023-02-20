FT: Дуда призвал НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после конфликта Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда призвал страны НАТО предоставить Украине гарантии безопасности после нынешнего конфликта, об этом сообщила газета Financial Times.

Издание указало, что Дуда призвал «предоставить Украине послевоенные гарантии безопасности».

По его словам, обещания гарантий безопасности «были бы важны» для Украины и боевого духа ее солдат, потому что подчеркнули бы «ощущение, что НАТО поддерживает их».

Как писал сайт BELARUS.KP.RU, 12 февраля 2023 года Дуда в интервью французскому изданию Le Figaro заявил, что Россия может победить Украину, если Запад в ближайшее время не поставит оружие Киеву.

По его мнению, что, если Запад не отправит военную технику в ближайшие недели в Украину, то «Путин может победить». Дуда еще раз повторил, что Путин может победить. И обратил внимание на то, что «мы не знаем, где он остановится».

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