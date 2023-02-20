В Госдуме призвали наказывать за недопуск в дом газовщиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил об обсуждении нового проекта закона о введении административной ответственности за недопуск в дом сотрудников техобслуживания газового оборудования. Об этом пишет «Известия».

Как заявил депутат, разработка проекта закона начнется уже в 2023 году. По его словам, данная инициатива подразумевает «максимально жесткие санкции, потому что речь идет о безопасности» не только для самих жильцов, но также и окружающих.

«Но мы постараемся найти баланс: наша задача не наказать, а предложить адекватное решение, чтобы попасть в квартиру и проверить состояние плиты или колонки», - заявил парламентарий.

Уточняется, что поправки будут разрабатывать совместно с комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

Напомним, в декабре 2021 года глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов сообщил о разработке законопроекта, который вводит штраф в размере до 10 тысяч рублей для россиян за недопуск в квартиры экспертов по ремонту и диагностике газового оборудования.