Главный военный клинический госпиталь Росгвардии отмечает 75-летний юбилей. ФОТО: пресс-служба Росгвардии

Главный военный клинический госпиталь войск национальной гвардии Российской Федерации отмечает свой 75 -летний юбилей.

Сегодня, Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, в котором работает свыше 1000 специалистов, в том числе 23 заслуженных врача и 11 заслуженных работников здравоохранения РФ, является многопрофильным лечебно-профилактическим и научно-методическим учреждением здравоохранения, куда входят четыре специализированных центра.

В госпитале с уникальными методами лечения, диагностикой ранений и болезней работают над тем, чтобы вернуть в строй пациентов с разными заболеваниями внутренних органов, а также боевыми травмами и патологиями. В госпитале могут проходить одновременно лечиться более 1200 пациентов, а за последние шесть лет врачи вылечили там свыше 80 тысяч человек.

ФОТО: пресс-служба Росгвардии

На базе данного учреждения работает центр интенсивной терапии, анестезиологии и реанимации, оснащенный высокотехнологичной аппаратурой, помогающий врачам Росгвардии проводить сложнейшие операции, в том числе работать с ранениями сердца.

Бригада экспертов кардиохирургического отделения Главного военного клинического госпиталя Росгвардии в октябре 2022 года провела сложнейшую операцию по удалению пятимиллиметрового осколка мины из сердца военного, которого ранили во время специальной военной операции на Украине.