Депутат Власов предложил разрешить тратить маткапитал на покупку спортинвентаря Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последний год депутаты и общественники выдвинули сразу несколько инициатив, которые расширяют применение материнского капитала.

На этот раз средства предлагают разрешить тратить на покупку спортивного инвентаря. С предложением выступил депутат Госдумы Василий Власов. Письмо с инициативой он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Парламентарий отмечает, что государство создает условия всестороннему развитию детей, в том числе физическому. Но приобретение спортивного инвентаря – дело очень затратное, многие семьи не могут себе позволить такие траты.

В связи с этим депутат предлагает добавить в список разрешенных трат новую статью.

- В связи с этим прошу Вас поручить рассмотреть вопрос о возможности расширения права использования средств материнского капитала на приобретение спортивного инвентаря, — цитирует RT текст обращения.

Тем временем, размер маткапитала с 1 февраля 2023 года был проиндексирован. выплаты на первого ребенка вырастут до 587 тыс. рублей, а на второго — почти до 775,6 тыс. рублей. Всего на индексацию социальных выплат в будет направлено 152,4 млрд рублей, пишет "Газета.Ru".

Глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла в Госдуму законопроект, предлагающий разрешить семьям покупать автомобили на средства маткапитала. Предполагается, что такое право получат родившие или усыновившие троих и более детей и родившие либо усыновившие ребенка-инвалида, передает "360".

А вот эксперты раскритиковали инициативу. Так как автомобили могут перепродаваться для обналичивания маткапитала. Полученные средства затем пойдут не на детские нужды, а на удовлетворение не всегда разумных потребностей родителей, пишет ФАН.