Российская авиация сбила украинский истребитель Су-27 в воздушном бою в Харьковской области Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ заявило, что истребительная авиация Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации сбила украинский самолет Су-27 в районе города Изюм, который расположен в Харьковской области.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Изюм Харьковской области в воздушном бою сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины», - сказал представитель российского военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 20 февраля.

В заявлении министерства также говорится о том, армейской авиацией, ракетными войсками, а также артиллерией группировок войск Вооруженных сил (ВС) России за минувшие сутки были поражены 98 артиллерийских подразделений украинских войск.

Напомним, на прошлой неделе, 14 февраля, российские войска сбили украинский МиГ-29, а также вертолет Ми-8 Воздушных сил (ВС) Украины в Донецкой народной республике (ДНР).

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