Бывший депутат рады Кива заявил о бегстве боевиков «Азова»* из Артёмовска Фото: REUTERS

Бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил о том, что оборона Артёмовска оказалась практически развалена после того, как «легендарный» полк «Азов»* сбежал с поля боя, оставив свои позиции. Об этом Кива написал в своих социальных сетях.

По словам Кивы, который ссылается на собственный источник, азовцы* бросили свои позиции на левом фланге и сбежали с поля боя, из-за чего оборона города посыпалась. По словам экс-депутата, сохранить Артёмовск для ВСУ теперь практически невозможно. Вероятно, это усилит и без того имеющийся конфликт военнослужащих Украины с националистским полком, который многие из бойцов ВСУ считают «войсками тик-тока».

Также Кива связал бегство экстремистских боевиков из Артёмовска с недавним высказыванием президента Украины Владимира Зеленского, который в беседе с итальянской газетой Corriere della Sera заявил о том, что для ВСУ не стоит задачи защищать город до последнего бойца. По словам источника бывшего депутата, Зеленский так заговорил именно после бегства «Азова»*.

Ранее KP.RU сообщал о том, что в Артёмовске началась экстренная эвакуация мирных жителей. Первую группу доставят в Шахтёрск уже сегодня, 20 февраля.

* Террористическая организация, запрещена в РФ.

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