Заслуженный врач России Осипов предупредил о риске поражения мозга у Костомарова Фото: Евгения ГУСЕВА

За состоянием Романа Костомарова уже месяц следит вся страна. Чемпион попал в больницу после новогодних каникул, госпитализировали его с запущенной простудой, а затем началась череда осложнений. Некроз на руках и ногах привел к ампутации. Затем стали страдать все внутренние органы, развился отит, а теперь, как сообщают телеграм-каналы со ссылкой на свои источники в больнице, отек головного мозга.

По одним данным, у фигуриста поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле. По другим – очаги воспаления не столь велики и угрозы жизни нет.

Медики полагают, что инфекция могла перейти в мозг от отита, началось осложнение и отеки.

- Отит может вызывать отогенное поражение мозга. С учетом того, что есть критический процесс, может возникнуть тромбоз сосудов головного мозга, который вызывает кровоизлияние, – говорит интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заслуженный врач России Андрей Осипов.

С учетом того, что у Романа Костомаров уже был тромбоз, то организм чемпиона страдает сразу от двух неблагоприятных факторов.

Сейчас врачи предпринимают усилия, чтобы ликвидировать инфекционный процесс, избежать геморрагического поражения мозга. Лечение очень сложное.

- Чаще всего, к большому сожалению, прогноз бывает неблагоприятным, - заключил Андрей Осипов.

Тем временем, столичные медики оперативно справились с проблемой, возникшей с сосудами головного мозга у Костомарова. На данный момент состояние спортсмена стабилизировано, пишет РИАМО.

Тренер, реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина рассказала Москве 24, сколько времени потребуется фигуристу Роману Костомарову на восстановление.