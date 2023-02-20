Диетолог объяснила, чем опасны пышные блины на пиве Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в беседе с «Газетой.ру» предупредила, что употребление блинов на пиве может привести к появлению отеков и набору веса.

«Пиво из-за содержания соли, пивных дрожжей способствует набору веса и образованию отеков, особенно если человек склонен к этому», - пояснила эксперт, рекомендуя в Масленицу есть блины, которые были приготовлены классическим способом.

Писарева рекомендовала людям, у которых есть какие-либо предпосылки к набору лишнего веса, а также к диабету и непереносимости лактозы, добавлять при приготовлении блинов воду. Кроме того, специалист отметила, что не стоит добавлять большое количество сахара.

«Если мы едим с чем-то соленым, с рыбой, с икрой, этого уже более чем достаточно, туда не нужно добавлять еще большее количество сахара … Таких блинов вы съедите намного больше. Как известно, организму очень нравится вкус солено-сладкого сочетания», - добавила она.

Тем временем врач-терапевт, диетолог-нутрициолог, эндокринолог медицинского центра "МирА" Екатерина Кривцова предупредила, что для некоторых блины могут стать причиной различных кишечных проблем. Как писал Life.ru, эксперт назвала людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и ферментативной обработкой пищи.

«Пятый канал» назвал необычные рецепты блинов, которые легко можно приготовить у себя дома. В списке можно увидеть блин со щучьей икрой, блин с печенью трески или блинный торт с киви.