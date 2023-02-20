Дизайнер назвал самое бесполезное оборудование для кухни

Дизайнер Гриневич назвал соковыжималку, термопот и винный шкаф самыми бесполезными устройствами на кухне Фото: pixabay.com

Дизайн Евгений Гриневич в беседе «Газетой.ru» назвал самые бесполезные устройства на кухне, которыми, по его мнению являются фритюрница, соковыжималка, термопот, а также винный шкаф, указав на то, что не стоит тратить средства на покупку таких гаджетов, поскольку они практически не понадобятся.

«Среди самых бесполезных гаджетов я бы назвал термопот - что-то среднее между чайником и термосом: громоздкий и вода в нём нагревается дольше», - заявил он, отметив, что соковыжималка, фритюрниц и электрофондюшниц также «занимают очень много места», но «крайне редко» используются.

Гриневич также заявил, что функции пароварки и рисоварки может выполнить одна мультиварка. Дизайнер также обратил внимание на винный шкаф, который, по его словам, будет актуален только для гурманов с коллекцией дорогих вин.

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