Нутрициолог назвала полезные начинки для блинов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нутрициолог Оксана Ковылкина в беседе с РИАМО назвала полезные начинки для блинов, рекомендуя выбирать в качестве топпинга богатые витаминами и микроэлементами продукты, а в виде нежирные творог, греческий йогурт и тыкву.

«Выбирайте нежирный творог и сметану, греческий йогурт, сыры с невысоким процентом жирности (рикотту), сухофрукты, фрукты, ягоды, овощи (сладкую тыкву, капусту), слабосоленую рыбу или яйца с зеленью, грибы, икру», - заявила эксперт по питанию

Ковылкина призвала сократить использование ультраобработанных продуктов, приведя в пример колбасу, а заменить ее посоветовала мясом. По ее словам, лучше использовать нежирные виды мяса, такие как говядина, курица или индейка. Специалист также рекомендует исключить мед, варенье, сироп и шоколадную пасту в случае, если в тесте уже присутствует сахар.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о самых полезных сырах для пожилых людей. Как писал телеканал «360», одними из самых полезных молочных продуктов эксперт назвала творожный и рассольный сыры.

ФАН также назвал одни из самых полезных продуктов для организма, указав на орехи, которые нужно добавлять в еженедельное меню, а также малокалорийный шпинат и авокадо.