Синоптик рассказал о погоде на День защитника Отечества в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области и Москве на День защитника Отечества ожидается облачность без осадков ожидается, а температура будет около минус 9-11 градусов. Об этом в беседе РИАМО рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков, уточнив, что ветер будет северо-западным - 2-7 м/с.

«В ночь на 23 февраля в Московском регионе ожидается от минус 14 до минус 16 градусов в столице и от 13 до 18 градусов ниже нуля по области», - сказал специалист, подчеркнув, что это «будет самая морозная ночь на этой неделе».

Тем не менее, как отметил синоптик, в середине недели, несмотря на морозы, к выходным, 25 и 26 февраля, температура повысится до оттепели.

Атмосферное давление, согласно прогнозам, будет немного выше нормы – в районе 750 мм ртутного столба.

Ранее центр погоды «Фобос» пообещал «мужские морозы» в Москве на День защитника Отечества. Как писали «Известия», синоптики сообщали, что в центральные области европейской части страны с 21 по 24 февраля 2023 года вернутся холода.