«Фобос»: юг России и Северный Кавказ ждет неделя температурных «качелей»

Синоптики: февраль "покатает" жителей юга России и Северного Кавказа на температурных качелях. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неделя с 20 по 26 февраля не даст заскучать жителям юга России и Северного Кавказа. Центр погоды «Фобос» прогнозирует, что жителям этих регионов придется столкнуться с температурными «качелями».

Речь идет о резких перепадах температуры воздуха, объяснил ТАСС ведущий специалист центра Александр Синенков. Синоптик объяснил, что это связано с постоянной сменой воздушных масс.

По словам специалиста, жителей юга России и Северного Кавказа ждут гололедица, туман, местами сильный ветер.

«Прогнозируются сильные дожди с мокрым снегом до среды и четверга, затем осадки прекратятся, и придет существенное похолодание. А начиная с субботы, температура воздуха будет резко повышаться и превысит климатическую норму», - сказал синоптик.

Ранее синоптики предупреждали, что февраль в Москве будет на 3 градуса теплее, чем обычно.

В Санкт-Петербурге синоптики также прогнозировали на февраль температурные скачки из мороза в оттепель.