Libertad Digital: В Испании собираются легализовать половой акт с животным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Испании новый закон о защите животных, предложенный министром по социальным вопросам Ионе Беларра, был одобрен конгрессом 9 февраля 2023 года. Об этом пишет Libertad Digital.

Согласно документу, зоофилия в Испании больше не считается уголовным преступлением, при условии, что животному не было нанесено никакого вреда.

Ранее, в 2015 году конгресс Испании одобрил реформу Уголовного кодекса, которая была направлена на усиление наказания за жестокое обращение с животными и, впервые в истории страны, было введено наказание за сексуальную эксплуатацию животных.

Заявлялось, что «животные, как и дети, не обладают способностью давать согласие, поэтому скотоложство было классифицировано как новое преступление, включающее сексуальную эксплуатацию животных, независимо от тяжести причиненного вреда».

Теперь сексуальную эксплуатацию животных уберут из Уголовного кодекса Испании как самостоятельное преступление, а наказуемо это будет только в случае нанесения травмы животному.

При этом документ ужесточает наказание за жесткое обращение или убийство животных. Теперь человеку убившему крысу, пробравшуюся в дом, грозит от двенадцати до двадцати четырех месяцев тюрьмы. Ужесточают все наказания за преступления, повлекшие увечья или смерть любого позвоночного

Кроме того, вводится штраф в 200 000 евро, если собака забеременеет, а человек не зарегистрирован в качестве заводчика.

Законодательная инициатива принадлежит партии United We Can, ранее предложивший установить, что животных должны считать разумными существами или же наделенными чувствительностью.