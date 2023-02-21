58 новых строек стартуют в Хабаровском крае в 2023 году

Губернатор поручил ужесточить контроль за ходом строек в крае. Фото: правительство Хабаровского края

Тема строительства остается одним из главных приоритетов краевого правительства во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым. Об этом отчетливо свидетельствует сегодняшнее заседание президиума Правительства Хабаровского края, посвященное задачам строительного блока на ближайший год.

Как заявил глава региона, внимание властей будет уделено завершению долгостроев и появлению новых социально значимых объектов. Кроме того, необходимо следовать прямому поручению президента России по дальнейшему развитию рынка арендного жилья.

- 16 февраля на правительственной комиссии по вопросам развития Дальнего Востока под руководством Юрия Петровича Трутнева при участии помощника Президента Максима Станиславовича Орешкина были рассмотрены конкретные подходы к исполнению поручения президента. Здесь я прошу профильные краевые ведомства совместно с минстроем России и госкорпорацией «ДОМ.РФ» отработать тему строительства арендного жилья в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, - обратился с поручением Михаил Дегтярев.

На сегодняшний день количество необходимого дополнительного арендного жилья только в пределах Хабаровска и Комсомольска составляет 1800 квартир. К этому числу, по словам Михаила Дегтярева, необходимо добавить еще 1500 квартир для сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

- 900 пойдут тем, кто хочет улучшить жилищные условия, и 600 – вакансии. Будет жилье – приедет и специалист на Дальний Восток! В итоге, выходим за 3000 квартир, которые нужно строить уже сейчас!

Помимо определения задач в строительной отрасли для крупных городов Хабаровского края, губернатор отмечает и важность развития этого направления в муниципалитетах, поручив правительству включить в планы по строительству жилья и ряд территорий, которые должны стать центрами экономического роста. Так, в ходе заседания было решено включить в этот перечень Верхнебуреинский, Советско-Гаванский и Ванинский районы.

Хабаровский край находится в числе первых регионов по стране, где введены нулевые ставки имущественного налога для организаций, занимающихся возведением арендного жилья, что является хорошим подспорьем для развития направления в крае.

Среди первостепенных задач – не только жилье, но и социально значимые объекты. В 2023 году планируется строительство 58 объектов на сумму 12,5 миллиардов рублей. Также до конца года будут завершены работы по защитным сооружениям Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также по второму этапу Комсомольской набережной.

Все стройки края, в особенности, те, что уже профинансированы, должны быть на жестком контроле.

- В качестве авансов нашим подрядным организациям передано более 4 млрд рублей. Прошу проконтролировать их расходование в соответствии с законом. Также важно завершить работы по контрактованию подрядных работ. И не только вводных объектов, а всех без исключения запланированных к строительству!