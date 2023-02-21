Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили в районе Краматорска две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов», – рассказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, Вооруженные силы России потеряли на этом направлении более 170 военных, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России подтвердили освобождение Парасковиевки в ДНР. Населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ.

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