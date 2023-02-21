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НовостиПолитика21 февраля 2023 11:36

Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском

ВСУ потеряли на Донецком направлении 170 человек
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском

Российские войска уничтожили две установки РСЗО HIMARS под Краматорском

Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили в районе Краматорска две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. В районе города Краматорск Донецкой народной республики уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS производства США и склад боеприпасов», – рассказал он в ходе брифинга.

По словам генерал-лейтенанта, Вооруженные силы России потеряли на этом направлении более 170 военных, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Минобороны России подтвердили освобождение Парасковиевки в ДНР. Населенный пункт освободили добровольцы штурмовых отрядов во взаимодействии с подразделениями ВДВ.

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