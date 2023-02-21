В Тюмени заметно вырастут цены на китайские автомобили

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Специалисты ГК «АВТОДОМ» предупредили тюменцев о резком подорожании цен на китайские автомобили. В среднем стоимость «железных коней» увеличится на 10%, что заметно ударит по кошелькам горожан. А согласно прогнозу, произойдет это уже в ближайшее время.

При этом, как отмечают эксперты, китайские бренды будут стараться удерживать цены на уровне 2022 года, чтобы не потерять возможных клиентов. Сейчас потребительский спрос на автомобили находится на относительно низком уровне, но азиатские организации все равно заинтересованы в российском рынке и стремятся занять в нем свою нишу после ухода европейских компаний.

Если верить мнению экспертов, в первом полугодии на рынке будет сохраняться дефицит кроссоверов и бюджетных седанов стоимостью от 1,5 до двух миллионов рублей. Так что покупателям придется оббегать не один центр продаж в поисках бюджетного транспорта. А вот «ласточек» от 2,5 до трех миллионов рублей продавцы будут предлагать больше, нежели ранее.

Стоит отметить, что за 2022 год стоимость китайских машин выросла на 30-75%. Так что, если прибавить к наибольшему варианту прогнозируемые 10%, то получится, что некоторые бренды автомобилей прибавили в цене почти что в два раза, сообщает Nashgorod.ru.

Напоминаем, что в конце 2022 года эксперты в сфере автомобильного рынка сообщили тюменцам, что ждать снижения цен на машины не стоит. Однако есть и хорошая новость - увеличится ассортимент и появятся новые модели. Это будет как премиум-сегмент, так и автомобили для массового потребления.