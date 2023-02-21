Полицейские обезвредили неразорвавшуюся ракету ВСУ, упавшую рядом с поселком в Херсонской области Фото: «МВД Медиа»

Полицейские обезвредили неразорвавшуюся ракету ВСУ, упавшую в поле рядом с поселком в Херсонской области. Снаряд обнаружил местный фермер, который планировал выращивать зерно. Аграрий обратился к главе администрации поселка Благодатный, которая уже вызвала правоохранителей, рассказывает «МВД Медиа».

На место выехала оперативная группа полиции с взрывотехниками спецназа «Гром» МВД и представителями Минобороны. Они обследовали снаряд и пришли к выводу, что ракета зенитного комплекса «Бук» (такие состоят на вооружении ВСУ), сохранила боевую часть с взрывчатым веществом и поражающими элементами. Она представляла реальную опасность для местных жителей.

Эксперты выяснили, что ракету выпустили с территории, подконтрольной Украине. Жителям поселка повезло, что она не смогла долететь до них, а упала рядом.

Полицейские оцепили территорию, оповестили соседствующих с полем людей и уничтожили опасную находку одним контролируемым взрывом, направив его в землю.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ белгородского села Новая Таволжанка 19 февраля погибла женщина.