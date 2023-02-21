Опрос: почти половина россиян собираются найти подработку в ближайшее время Фото: Shutterstock

Около половины россиян намерены найти дополнительный источник заработка в скором времени. Такие данные представлены из опроса сервисов «Работа.ру» и «Подработка», результаты которого представила «Газета.ru».

Согласно результатам исследования, 40% респонденты уже имеют подработку, а 46% собираются найти ее в скором времени. При этом только 14% опрошенные сообщили, что им не нужен дополнительный источник заработка. Больше половины россиян (64%) заявили, что их подработка никаким образом не связана с основной профессией.

Как писал RT, ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование, выяснив, что в 20% компаний страны не приветствуют трудоустройство родственников своих сотрудников.

Опрос исследовательского центра «Зарплаты.ру» и онлайн-университета рентабельного образования Skypro показал, что россияне готовы ждать более долгого ответа на отклик по вакансии, если обещанная зарплата будет соответствовать их уровню ожидания. Как писала Москва 24, треть опрошенных заявили о готовности ждать долгого ответа, если предложенная зарплата будет от 50 до 100 тысяч рублей.