Невролог назвала факторы, провоцирующие мигрень Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор медицинских наук, врач-невролог клинико-диагностического центра «К-9» Наталья Шиндряева в беседе с «Газета.Ru» назвала несколько причин, которые способны спровоцировать мигрень.

Как уточнила эксперт, мигрени отмечены у женщин в три раза чаще, чем у мужчин, что связано с гормональными изменениями во время менструального цикла. По словам Шиндряева, есть и другие причины, способные спровоцировать головную боль вне зависимости от пола.

«Мигрень обычно «запускают» следующие факторы: стресс и недосып, изменения погоды, сильные запахи, пропущенные приемы пищи, громкие или неожиданные звуки, а также яркий или мигающий свет», - заявила специалист.

Эксперт предупредила, что у страдающих мигренями людей повышен риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также судорог.

Ранее врач-невролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Наталья Пьянзина заявила, что мигрень является заболеванием, имеющие наследственную предрасположенность. Как писал RT, по словам эксперта, мигрень невозможно излечить полностью.

Врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Life.ru рассказала, что колбасы, кофе и мучные изделия могут вызывать мигрень.