Сильный пожар вспыхнул в отеле «МКМ» в центре Москвы

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров

Сильный пожар произошел в одном из помещений отеля «МКМ» на улице Международной, 15. Из окон многоэтажной гостиницы валит густой дым. Очевидцы засняли ЧП на видео.

Пожар начался вечером 21 февраля.

По предварительной информации, огонь бушует в одном из окон на пятом этаже шестнадцатиэтажного здания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Постояльцев отеля эвакуируют. По последним данным МЧС, при пожаре спасены 50 человек, из них минимум 7 детей. Сведений о пострадавших не поступало.

На место вызвали пять автобусов для обогрева людей. Спасенных осматривают медики.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Информация о пожаре поступила в 21:20 по московскому времени. Сейчас пожарные занимаются тушением.