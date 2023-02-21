Минобороны РФ сообщило о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов Фото: Александр КОЦ

В Министерстве обороны РФ рассказали о поставках боеприпасов добровольцам штурмовых отрядов. Все заявки в этой сфере выполняются в кратчайшие сроки, заверили в ведомстве.

Как отметили в Минобороны России, только с 18 по 20 февраля добровольцам штурмовых отрядов было поставили 1660 реактивных снарядов к системам залпового огня, 10171 боеприпас для крупнокалиберных ствольной артиллерии и минометов и 980 боеприпасов для танков.

Все заявки на подачу боеприпасов выполняются в кратчайшие сроки. В ближайшие несколько дней будут полностью обеспечены все запросы на боеприпасы, поданные на февраль. С 25 числа текущего месяца начнутся поставки оружия по заявкам на март.

Также сообщается, что в январе штурмовые отряды получили боеприпасы, которые закрывали 140% от потребностей. В Минобороны подчеркнули, что поддержка военных поставками оружиями — приоритет ведомства.

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