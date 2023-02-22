В Эквадоре строят здания из кокаина

Строители начали делать бетон из изъятых наркотиков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Строители Эквадора начали использовать измельченный кокаин в виде смеси для изготовления бетона. Об этом пишет Reuters.

Согласно данным полиции Эквадора, количество изъятых в стране в 2021 году наркотиков увеличилось почти вдвое по сравнению с 2020 годом, превысив 210 тонн. Уточняется, что основная масса наркотических средств - кокаин.

На данный момент количество кокаина в Эквадоре превышает объем места, доступного на 27 полицейских складах, предназначенных для хранения этого вещества. Кроме того, количество запрещенного вещества превышает вместимость печей, которые используют для уничтожения кокаина.

Ученые решили при помощи метода инкапсуляции измельчать брикеты изъятого кокаина в промышленных машинах совместно с другими отходами, а полученный таким образом порошок смешивать с цементом, водой и песком для создания бетонных площадок.

Как заявил главы отдела расследований по борьбе с наркотиками, для сжигания тонны кокаина требуется около 12 часов, а для инкапсуляции необходимо менее трех часов. «Эта процедура дешевле, занимает меньше времени и не влияет на окружающую среду», - заявил он.

Напомним, в прошлом году полиция Швейцарии нашла на заводе Nespresso полтонны кокаина в мешках для кофе. Сообщалось, что стоимость партии на черном рынке составляет около 51 млн долларов.