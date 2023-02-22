Умер Борис Чунаев, ведущий актер театра «Ленком»

Заслуженный артист РСФСР Борис Чунаев Фото: кадр из фильма

Заслуженный артист РСФСР, ведущий актер театра «Ленком» Борис Чунаев умер в возрасте 85 лет, сообщила пресс-служба театра.

«На 85 году жизни умер Борис Николаевич Чунаев, заслуженный артист РСФСР, ведущий артист нашего театра, яркий талантливый исполнитель ролей в легендарных спектаклях Марка Захарова. Множество разноплановых образов, созданных Артистом в кинематографе, сделало его популярным и любимым широким зрителем», – говорится на сайте театра «Ленком».

Борис Чунаев дебютировал на профессиональной сцене в 1963 году в Молодежном театре ЦДКЖ В 1967 году артист начал служить в Московском театре имени Ленинского комсомола («Ленком»), где сыграл в спектаклях «Тиль», «Три девушки в голубом», «Поминальная молитва», «Диктатура совести» и многих других. Как отметили в театре, Чунаев был предан «Ленкому» и ни разу не изменил ему.

В кино артист впервые появился в 1967 году, сыграв в историко-биографическом фильме «Генерал Рахимов». Чунаев известен по таким фильмам как «Моя судьба», «Считайте меня взрослым», «Убить дракона», «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», «На углу у Патриарших», «Полнолуние», «Каменная башка».