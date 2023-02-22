В Японии сообщили об участии Зеленского в открытии онлайн-встречи лидеров G7 Фото: REUTERS

Генеральный секретарь кабмина Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский примет участие в открытии онлайн-встречи лидеров G7 (Большой семерки), которая запланирована на 24 февраля 2023 года. Япония в этом году является председателем в G7.

- Запланировано, что Зеленский примет участие в начале встречи, - сообщил Мацуно.

Японский представитель также выразил уверенность в том, что тема ситуации на Украине станет преобладающей на переговорах лидеров G7, однако при этом он воздержался от разглашения каких-либо подробностей повестки.

- Думаю, что Япония будет продвигать дискуссию о необходимости усиления со стороны Большой семерки антироссийских санкций ... (и, вероятно, рей пойдет про) усиление поддержки Украины, - цитирует слова Мацуно ТАСС.

Накануне сообщалось, что в Мюнхене прошла Международная конференция по безопасности. Там выступил Владимир Зеленский. В своей речи перед собравшимися в режиме онлайн он в нескольких словах обрисовал всю незавидность их положения и обозначил единственную возможность для Европы.

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