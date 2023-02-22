Российские войска уничтожили 250 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили до 250 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении продолжаются успешные наступательные действия. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 250 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и гаубица Д-20», – рассказал он в ходе брифинга.

Как уточнил генерал-лейтенант, наступление на Донецком направлении ведут штурмовые добровольческие отряды при поддержке подразделений тульского соединения Воздушно-десантных войск, штурмовой и «Южной» группировки войск.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы Украины потеряли на Донецком направлении 170 военных, пять боевых бронированных машин, самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также две гаубицы Д-30. Кроме того, ВС России уничтожили в районе Краматорска две пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

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